Hollanda da AKP’ye ‘seçim için gelmeyin’ dedi

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AKP'li bakanların 24 Haziran'daki erken genel seçim öncesi ülkesinde propaganda yapmasının, ‘kamu düzeni için tehdit oluşturacağını’ söyledi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Türk politikacılarının kampanya talebini, "istenmeyen bir durum" olarak değerlendirdi.

BBC Türkçe’nin haberine göre, Hollanda Başbakanı, Cuma günü bakanlar kurulu toplantısının ardından soruları yanıtlayarak geçen yıl yapılan anayasa değişikliği referandumunda olduğu gibi, erken seçim öncesi de Türk hükümet üyelerini Hollanda'da görmek istemediklerini vurguladı.

Bunun, 2017 Mart'ında olduğu gibi kamu düzenini bozacağını söyleyen Rutte, Hollanda'daki Türkiye kökenli seçmenlere baskı uygulanmasını da önlemek istediklerini dile getirdi.

Seçim kampanyasının Türkiye odaklı olarak yürütülmesi gerektiğini savunan Hollanda Başbakanı, "Dışarıdan sorun ithal etmek istemiyoruz" dedi.

Önümüzdeki günlerde Türkiye kökenli göçmenlerin yoğunlukta olduğu ve Türk politikacıların ziyaret etmek isteyebileceği kentlerin belediye başkanlarıyla görüşeceğini açıklayan Rutte, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerçek şu ki, konuşma ve toplanma özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğümüz var, ama bu sınırsız değil."

Avusturya Başbakanı Kurz da benzer bir açıklama yapmış, Almanya'daysa siyasetçiler Türk hükümetinin ülkede seçim kampanyası yürütme olasılığına karşı önlem alınmasını istemişti.

