Hollanda Başbakanı: Türkiye ile ilişkilerin düzelmesi iyi olur

​Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin halen ''soğuk'' olduğunu belirterek, ''Türkiye ile ilişkilerin düzelmesi iyi olur'' dedi.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, ülkesi ile Türkiye arasındaki ilişkilerin halen “soğuk” olduğunu belirterek, “İlişkilerin düzelmesinin iyi olacağını düşünüyorum. Türkiye bir NATO ortağıdır. Şu anda iki ülkede de büyükelçilik yok. Yani yaşananlar bir tiyatro değildi” ifadesini kullandı.

De Telegraaf gazetesine konuşan Rutte, Hamburg’ta haziranda yapılan G20 Zirvesi’nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aynı masada oturdukları halde iletişim kurmadıklarını belirtti.

Hollanda hükümeti, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Türk toplumuyla bir araya gelmek amacıyla mart ayında yapacağı ziyaretleri engellemişti.