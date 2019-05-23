Hmeymim üssüne saldırının ardından Rusya İdlib'e hava saldırıları düzenliyor

Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim Askeri Hava Üssü'ne yapılan saldırının ardından Rusya İdlib'in çeşitli yerlerine hava saldırıları gerçekleştiriyor. Vurulan yerler arasında cihatçıların Suriye ordusundan aldığı Kefr Nebude de bulunuyor.

Rusya'nın Suriye'deki Hmeymim Askeri Hava Üssü'ne füze saldırısı gerçekleştirilmiş, Rusya cihatçılar tarafından atılan füzelerin bir bölümünün havada imha edildiğini, geri kalanınınsa üsse ulaşamadığını açıklamıştı.

Al Masdar'ın haberine göre cihatçıların saldırısının ardından Rusya Hava Kuvvetleri, İdlib'de yoğun hava saldırılarına başladı.

El Kaide bağlantılı Hey'et Tahrir'uş Şam tarafından ele geçirilen Kefr Nebude kasabasının da yoğun ateş altında olan yerler arasında olduğu bildiriliyor.

HTŞ üyeleri, kasabayı Suriye ordusundan almış, ardından bölgeye ağır takviye yapmıştı. Suriye ordusu, kasabayı geri almak için başlatılan operasyonda 80 cihatçının öldürüldüğünü ve çatışmaların sürdüğünü duyurmuştu.

Rusya'nın İdlib'in batı kırsalında yoğun hava saldırılarına devam ettiği aktarılıyor.