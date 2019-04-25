Hizbullah'tan Suudi Arabistan'daki 37 idama tepki: Özgürlükten başka talepleri yoktu

Hizbullah, Suudi Arabistan'da 37 kişinin idam edilmesine yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

Hizbullah, Suudi Arabistan'da 37 kişinin idam edilmesine tepki gösterdi.

Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan yönetiminin, özgürlük talebinden başka hiçbir günahı olmayan onlarca masum vatandaşı hakkında uyguladığı infazlarla suç işlediği belirtildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, açıklamada, ABD'nin söz konusu infazlarda Suudi Arabistan'ın suç ortağı olduğu belirtilerek, şu ifadelere yer verildi: "Bizler ABD'yi, bu rejimin kurulduğu günden beri kılıç gücüyle işlediği suçların ve her tarafta yaptığı katliamların temel ortağı olarak görüyoruz."

Hizbullah'ın idam edilen Suudi Arabistanlı vatandaşların yakınlarının yanında olduğu vurgulanan açıklamada, Suudi Arabistan'da işlenen idam suçlarının önüne geçilmesi için dünya halklarına, hükümetlerine baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.