Hizbullah lideri Nasrallah: Her zamankinden güçlüyüz, zafer kutlamaları yakın

İsrail-Lübnan savaşının yıldönümünde konuşan Hizbullah lideri Hasan Nasrallah 'her zamankinden daha güçlü' olduklarını vurgulayarak 'zafer kutlamalarının yakın' olduğunu duyurdu.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, Salı günü Lübnan’da yaptığı açıklamada Suriye’de süren savaşı değerlendirerek “Her zamankinden daha güçlüyüz” dedi.

'ZAFER KUTLAMALARI YAKIN'

Nasrallah, Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile birlikte Suriye’de yürütülen savaşta “zafer kutlamalarının” çok yakın olduğunu belirtti.

İsrail’in 2006’da Lübnan’a karşı gerçekleştirdiği düzenli saldırılara verdiği cevap ile başlayan İsrail-Lübnan savaşının yıldönümü için canlı yayında konuşan Nasrallah, “Bugün Lübnan’daki direniş silah, teçhizat; üyelerinin, kadrolarının yetenek ve uzmanlığı; deneyim, inanç ve karalılık sayesinde bölgede her zamankinden daha güçlüdür” ifadelerini kullandı.

Suriye’de 2011’den bu yana süren savaşta Suriye Ordusu ile birlikte önemli bir askeri rol oynayan Hizbullah güçleri, Suriye hükümetinin ülkede kontrolü sağlaması için destek vermeye devam ediyor.