Hizbullah: İsrail kayıplarını gizliyor

Dün Kornet roketleriyle İsrail'de bir askeri üssü vuran Hizbullah, İsrail ordusunun kayıplarını gizlediğini, üsse iki kez iniş yapan helikopterlerin yaralıları hastaneye taşıdığını öne sürdü.

Dün Lübnan’dan ateşlenen anti-tank füzelerle İsrail üssünü vuran Hizbullah yetkilileri, İsrail’in ‘kayıp yok’ açıklamasının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü.

Lübnan televizyon kanali El Mayadin’in haberine göre Hizbullah yetkilileri ellerindeki video görüntülerde, saldırı sonrasında bir İsrail helikopterinin üsse gelerek yaralı İsrail askerlerini aldığının görüldüğünü söyledi.

İsrail ordu sözcüsü saldırının üsse zarar verdiğini ama yaralanan olmadığını söylemişti.

Öte yandan sözcünün açıklanmasından kısa bir süre önce, Hayfa’daki bir tıp merkezine iki yaralı askerin geldiği öğrenildi.

'İSTİHBARATIMIZ SAĞLAM' İDDİASI

Habere göre, Hizbullah komutanları, İsrail üssüne helikopterlerin iki kez iniş yaptığını söyledi. Bunlardan birinde üç diğerinde ise iki yaralı askerin taşındığı iddia edildi.

Sınırdan iki kilometre uzaklıkta yol almakta olan bir zırhlı aracı vurduklarını söyleyen Hizbullah yetkilileri vurulan araçtakilerin bölgenin saldırıya açık olmadığını varsaydığı ve bunun Hizbullah’ın ileri bir istihbarat kapasitesiyle çalıştığını ispatladığı görüşünde.