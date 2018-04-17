Hizbullah: İran İsrail'in Suriye saldırısına karşılık verecek

Hizbullah'tan yapılan açıklamada İsrail'in Suriye'deki T-4 hava üssüne yaptığı saldırıya İran tarafından karşılık verileceği söylendi.

Hizbullah'ın üst düzey yöneticilerinden Naim Kasım, İsrail'in İranlıları hedef alarak Suriye'deki T-4 askeri hava üssüne yaptığı saldırıya ilişkin konuştu.

El Mayadin'in haberine göre Naim Kasım, "T-4 hava üssünü bombalayarak İsrail çatışma kurallarını kontrol ettiği bir denklem yaratmak istediğini gösterdi ve bu bizim için kabul edilemez" dedi.

İran'ın saldırıya yanıt vermesini beklediklerini söyleyen Kasım, verilecek cevabın niteliğine ve detaylarına ilişkin bilgi sahibi olmadıklarını vurguladı.

Hizbullah yetkilisi, İsrail'in büyük ölçekli savaşa hazır olmadığını ve bu sebeple bu tip saldırılar gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Naim Kasım, Rusya'nın Suriye'de yaşanacak çatışmaların kurallarını belirleyemeyeceğini de belirtti.