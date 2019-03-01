Hizbullah: İngiltere’nin kararı ABD’ye kölece itaatini gösteriyor

Lübnan Hizbullahı, İngiltere hükümetinin Hizbullah’ın siyasi kanadını da ‘terör listesi’ne alma kararını kınadı. Açıklamada bu kararın İngiltere hükümetinin ABD’ye kölece itaatini gösterdiği belirtildi.

Lübnan’da hükümetin bir parçası olan Hizbullah’tan yapılan açıklamada İngiltere hükümetinin hareketin siyasi kanadını da “terör listesine” alma kararı kınandı.

Hizbullah’tan yapılan açıklamada İngiltere hükümetinin bu kararının onun ABD’ye “kölece itaatini” gösterdiği belirtildi.

‘LÜBNAN HALKINA HAKARET’

Hizbullah, kendisini İsrail’e karşı bir direniş hareketi olarak tanımladığı açıklamasında, İngiltere’nin bu hamlesinin Hizbullah’ı büyük bir siyasi güç olarak olarak gören Lübnan halkının duygularına ve iradesine karşı bir hakaret olduğunu söyledi.

Açıklamada İngiltere hükümetinin bu hamlesinin onun “yalnızca Amerikan efendisinin hizmetindeki bir takipçi olduğunu” açığa çıkardığı belirtilerek “Hizbullah bu kararda ABD yönetimine kölece itaat görmektedir” denildi.

İngiltere hükümeti pazartesi günü yaptığı açıklamada Hizbullah’ın siyasi kanadını da “Ortadoğu’da istikrarı bozduğu” gerekçesiyle “terör listesine” almayı planladığını açıklamıştı. İngiltere Hizbullah’ın dış ve askeri kanadını halihazırda “terör listesine” almış durumda. Hizbullah’ın siyasi kanadı ABD tarafından terör listesine alınmıştı.

