Hizbullah: ABD'nin büyükelçilik kararı değersiz tek taraflı bir adım

Hizbullah, ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması için "değersiz tek taraflı bir adım" dedi.

İsrail'in Suriye'de gerçekleştirdiği saldırıların ardından Hizbullah'tan açıklama geldi. Hizbullah, Suriye'nin karşılık olarak Golan'daki İsrail askeri noktalarını vurmasını destekleyerek İsrail ve düşmanları arasında "caydırıcılık dengesi" olması gerektiğini belirtti.

Açıklamada ABD'nin İsrail büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararı da eleştirilirken, bunun "tek taraflı değersiz bir adım" olduğu bildirildi.

ABD'nin kararı sebebiyle bölgede barışın sağlanması zorlaşmış, kitlesel protestolar gerçekleşmişti.

İsrail ordusunun eylemlere saldırısı sonucu çok sayıda Fillistinli direnişçi yaşamını yitirmişti.