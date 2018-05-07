Hizbullah: ABD, İsrail ve Suudi Arabistan Lübnan seçimlerine karıştı

Hizbullah yetkilisi Ali Da'amuş, Lübnan'daki seçimlere ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın müdahale ettiğini söyledi.

Lübnan seçimlerinin resmi sonuçlarının bu sabah açıklanması bekleniyordu. Ancak Hizbullah'ın oylarını artırdığı söylenen seçimin resmi sonuçlarının açıklanmasında beklenmedik gecikme yaşandı.

Hizbullah yönetim konseyi üyesi Ali Da'amuş, Lübnan'daki seçimlere ABD, İsrail ve Suudi Arabistan'ın karıştığını belirtti.

"Meclis seçimleri gerçekten hassas çünkü yabancılar seçime karıştı, ABD'liler ve Suudiler İsrail'le birlikte kimi partileri destekleyerek direnişi zayıflatmak ve Lübnan meclisinde güçlenmesini engellemek istiyor" diyen Hizbullah yetkilisi, seçimlerde "iyi durumda olduklarını" söyledi.

Seçimlerin resmi sonuçları açıklanmadan konuşan İsrail Eğitim Bakanı Naftali Bennett, Lübnan seçimlerinin ardından Lübnan ile Hizbullah arasında ayrım kalmadığını öne sürerek, "Lübnan=Hizbullah" demişti.