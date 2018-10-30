Hiroşima’dan ABD ve Rusya’ya nükleer çağrısı

ABD’nin 1945 yılında atom bombası atarak yüzbinlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olduğu Hiroşima’dan, Washington ve Moskova’ya nükleer anlaşmayı sürdürme çağrısı geldi.

ABD’nin 1945 yılında atom bombası attığı Hiroşima’dan Washington ve Moskova’ya nükleer anlaşmayı sürdürme çağrısı geldi.

Japonya’nın Hiroşima kentinin belediye başkanı Kazumi Matsui, ABD’nin Rusya ile Orta Menzilli Nükleer Güçler (INF) anlaşmasından çekilmesini eleştirerek, Washington ile Moskova’yı anlaşmanın devamını sağlamaya çağırdı.

Düzenlediği basın toplantısında konuşan Matsui “ABD ve Rusya nükleer silahsızlanma görüşmelerini yürütmek konusunda sorumludur. Onları sağduyuya dayalı anlaşmaya özenle bağlı kalmak konusunda çaba göstermeye çağırıyoruz” dedi.

ABD’nin 1945 yılının Ağustos ayında Japonya’nın Hiroşima ve Nagasaki kentlerine atom bombası atması sonucu 214 bin kişi yaşamını yitirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 20 Ekim’de yaptığı konuşmada, 1987’de Sovyetler Birliği ile imzalanan Orta Menzilli Nükleer Güçler Anlaşması'ndan, Rusya’nın anlaşmayı ihlal ettiğini öne sürerek, çekileceklerini duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun silahsızlanma ve uluslararası güvenlik konularından sorumlu Birinci Komitesi, cuma günü Rusya’nın INF Anlaşması’nın devamı için sunduğu karar tasarısını reddetti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov pazar günü yaptığı açıklamada Washington’un anlaşmanın yürütülmesine ilişkin bir şikayetler listesini kendilerine ilettiğini, Moskova’nın bu listeye yanıtının Washington’a iletileceğini bildirdi.

Lavrov, geçen hafta yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’un görüşmesi esnasında, ABD’nin anlaşmadan çekilme kararının açıklığa kavuştuğunu belirterek anlaşmanın bir buçuk ay içinde feshedileceğini söylemişti.

