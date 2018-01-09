Hintli genç, arkadaşları ten rengiyle dalga geçtiği için intihar etti

Hindistan'ın Telangana eyaletinde 14 yaşında bir genç kız, arkadaşları ten rengiyle dalga geçtiği için yaşamına son verdi.

Hindistan'ın Telangana eyaletinde, 14 yaşındaki genç kızla ten rengi koyu olduğu için arkadaşları dalga geçti. Genç kız aşağılanmalar üzerine hayatına son verdi.

Kendisini yakarak öldüren gencin, yedi gün boyunca hastanede yaşam mücadelesi verdiği aktarıldı.

Lavanya adındaki genç kızın arkadaşları tarafından aşağılanması üzerine şikayet için okul müdürüyle görüştüğü, fakat müdürün sorumluluk almadığı belirtildi.

Geçen yıl, Batı Bengal'de Mamta adlı bir kız öğrenci, koyu tenli olduğu için kendisini küçümseyen ailesi yüzünden hayatına son vermişti.