Hindistanlı mahkûmlar, ineklerle rehabilite olacak

Hindistanlı mahkûmlar, ineklerin dahil edildiği bir rehabilitasyon programına alınacak.

Hindistanlı mahkûmlar, "büyülü güçleri" olduğuna inanılan ineklerin yetiştirilmesini içeren radikal bir rehabilitasyon programına dahil edilecek.

Haryana'da kutsal hayvanları korumaya yetkili bir hükümet komisyonu, 600 inek satın almak ve önümüzdeki aydan itibaren Kuzey Hindistan eyaleti çapındaki altı cezaevinde ahır inşa etmek için 1,5 milyon dolar ayırdığını açıkladı.

Haryana'nın da dahil olduğu 19 eyalet, sağ kanat Hindu milliyetçisi Bharatiya Janata Partisi ve Başbakan Narendra Modi tarafından yönetiliyor ve kutsal kabul edilen inekleri korumak için bu bölgelerde büyük gayret gösteriliyor.

Haryana hükümetinin desteklediği Gau Sewa Aayog (İnek Refah Komisyonu) başkanı mahkumların "inek terapisi" programı ile suç hayatından uzaklaştırılabileceğini düşünüyor.

Komisyon başkanı Bhani Ram Mangla AFP'ye verdiği demeçte ineklerin "sayısız fayda"sından söz ederken; "Hindu dininin bir parçası ineklerin kendilerine bakanlar üzerinde sihirli güçleri var" dedi.

Mangla, canlılardaki taze sütün mahkûmları temizleyeceğini ve aynı program kapsamında hapishane çiftliklerinden yerel pazara inek gübresi ve idrarı da satılacağını söyledi.

Hindu dini kapsamında, inek idrarı içmenin artrit, astım, kanser ve şeker hastalığına kadar türlü dertlere deva olduğu düşünülüyor.