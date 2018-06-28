Hindistan'dan Seyşeller'e 'Çin etkisini kırmak' için 100 milyon dolar

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Seyşeller'e 100 milyon dolar ve bir gözlem uçağı veriyor. Amacın bölgede 'Çin etkisini kırmak' olduğu söyleniyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Yeni Delhi'ye gelen Seyşeller Devlet Başkanı Danny Faure ile görüştü. Maldivler ve Sri Lanka ile kötü ilişkileri olan Modi, bölgede kendisine destek bulmak için Seyşeller'e el uzattı.

Seyşeller'e 100 milyon dolar vereceklerini belirten Hindistan lideri, bu paranın deniz güvenliğinde kullanılacağını, paraya ek olarak Seyşeller'e bir gözlem uçağı hediye edeceklerini söyledi.

Modi, "Hindistan ve Seyşeller, büyük stratejik ortaklar. Demokrasi temel değerine inanıyoruz ve Hint Okyanusu'nda barışın, güvenlik ve istikrarın korunması çerçevesinde aynı jeostratejik vizyonu paylaşıyoruz" diye konuştu.

İki taraf arasında altı anlaşmaya imza atılırken, Hindistan'ın kimi kalkınma projelerine de yardımcı olacağı açıklandı.