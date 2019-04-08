Hindistan’dan Pakistan’a ‘savaş histerisi’ suçlaması

Pakistan Dışişleri Bakanı’nın Hindistan’ın 16-20 Nisan tarihlerinde ülkeye saldıracağına dair ellerinde 'güvenilir istihbarat' olduğu açıklamasına Hindistan’dan yalanlama geldi. Yeni Delhi’den yapılan açıklamada Pakistan’a ‘savaş histerisi’ni kışkırtma suçlaması yöneltildi.

Pakistan Dışişleri Bakanı Mahmud Kureyşi’nin dün yaptığı açıklamada Hindistan’ın 16-20 Nisan tarihlerinde ülkeye saldırı hazırlığında olduğuna dair ellerinde “güvenilir istihbarat” olduğu yönündeki açıklamasına Hindistan’dan yalanlama geldi.

Pakistan Dışişleri Bakanı’nı “savaş histerisi”ni kışkırtmakla suçlayan Yeni Delhi hükümeti saldırı hazırlığı iddiasını yalanladı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi sözkonusu istihbaratı BM Güvenlik Konseyi ile de paylaştıklarını açıklamış ve bu açıklamayı Pakistan Başbakanı İmran Han’ın onayıyla yaptığını bildirmişti.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Raviş Kumar, “histeri” olarak nitelendirdiği Kureyşi’nin açıklamasının provokasyondan başka bir anlamı olmadığını savundu. Kumar yaptığı açıklamada ülkesinin “sınır ötesi terörist saldırılara kesin ve kararlı bir biçimde karşılık verme hakkı” olduğunu kaydetti.

İki nükleer güç arasındaki gerilim, 14 Şubat’ta Hindistan'ın kontrolündeki Keşmir'de en az 40 Hintli paramiliter polisin ölümüne neden olan ve Ceyşi Muhammed adlı örgütün üstlendiği intihar saldırısından bu yana yükseliyor. Hindistan saldırıyı gerçekleştiren militanların eğitim üssü olarak nitelediği Pakistan topraklarındaki bölgeye şubat ayı sonunda bir hava saldırısı düzenlemişti. Ertesi gün Pakistan bir Hint savaş uçağını düşürmüş ve pilotunu esir almıştı, pilot daha sonra serbest bırakılmıştı.

