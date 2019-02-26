Hindistan'dan Pakistan'a hava saldırısı

Hindistan, 40 kişinin öldüğü saldırının ardından Pakistan'a hava saldırısı düzenledi. Saldırıda militan kamplarının vurulduğu öne sürüldü.

Hindistan Tarım Bakanı Gajendra Singh Shekhawat sosyal medya hesabından Hint hava kuvvetlerinin Pakistan'ın içerisine operasyon yaptığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Shekhawat, hava kuvvetlerinin salı erken saatlerde sınırı geçerek 'terör kamplarını' vurduğunu ve 'tamamen yerle bir ettiğini' dile getirdi.

Euronews'in haberine göre, Pakistan Ordusu'ndan yapılan açıklamada Hint hava kuvvetlerinin topraklarına girerek hava saldırısı düzenlediğini doğrulandı. Açıklamada Hindistan kuvvetlerinin Keşmir bölgesi üzerinden Pakistan hava sahasına girdiği ancak herhangi bir altyapıya zarar vermediğini ifade edildi.

Pakistan Ordusu Sözcüsü Maj Gen Asif Ghafoor, saldırıya Pakistan Hava Kuvvetleri'nin zamanında ve etkili bir yanıt verdiğini ve saldırı nedeniyle herhangi bir zarar yaşanmadığını duyurdu.

Hindistan ve Pakistan arasında sınır ihtilafının bulunduğu Keşmir bölgesinde 14 Şubat'ta Hindistan konvoyu hedef alınmış, düzenlenen intihar saldırısında en az 40 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Hindistan bu saldırıdan Pakistan istihbarat servisini (ISI) sorumlu tutmuştu.