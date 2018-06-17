Hindistan'dan ABD'ye gümrük vergisi yanıtı

Hindistan, ABD'nin adımlarına yanıt olarak 30 ürüne yüzde 50 gümrük vergisi getirdi.

ABD'nin gümrük vergilerindeki artışlarına Hindistan'dan yanıt geldi. Hindistan yönetimi 30 üründe yüzde 50'ye kadar gümrük vergisi getirdiğini duyurdu.

ABD'nin çelik ve alüminyum ürünlerinde yaptığı artışın Hindistan'a etkisinin 241 milyon dolar kadar olması beklenirken, Hindistan'ın vergi getirdiği ürünlerin ABD'ye maliyetinin de buna eşit olacağı söyleniyor.

Hindistan, gümrük vergilerinde artışın yüzde 100'e kadar çıkabileceğini söylemişti, ancak bunun yerine daha fazla ürüne daha düşük oranda vergi getirilmesi kararlaştırıldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın gümrük vergilerini artırma kararı, diğer ülkelerin de ABD'ye karşılık vermesiyle sonuçlanmıştı.