Hindistan'dan ABD ürünlerine ek vergi

Hindistan ve ABD arasında sürdürülen ticaret görüşmeleri Trump'ın aldığı bazı kararlarla çıkmaza girerken, Hint Hükümeti 28 ürün için ABD menşeli mallara uygulanan gümrük vergisini artırdı.

Hint Hükümeti dün yayımlanan bir kararla bugün yürürlüğe girmek üzere 28 ürün için ABD menşeli mallara uygulanan gümrük vergisini artırdı.

Uygulama bazı demir çelik ürünleri ve borik asit gibi sanayi mallarından elma ve ceviz gibi tarımsal ürünlere çeşitlilik gösteriyor. Bu şekilde 217 milyon dolarlık ek gelir elde edileceği tahmin ediliyor.

Amerikan menşeli mallara uygulanan gümrük vergilerinde yüzde 120'ye varan bir artış 2018 Haziran'ından beri Hint hükümetinin gündemindeydi. Karar ABD ile yürütülen görüşmeler nedeniyle erteleniyordu.

ABD'nin başkan Donald Trump'ın geçen Mart'ta aldığı bir kararla ithal çelikte yüzde 25 ve bazı aluminyum ürünlerinde yüzde 10 gümrük vergisi uygulamaya başlaması Hindistan için 240 milyon dolar civarında bir kayıp yaratmış, bu ayın başında ABD'nin Hint firmalarına uygulanan ihracat teşviklerini geri çekmesi ile birlikte ticaret görüşmeleri tıkanmıştı.

