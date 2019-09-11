Hindistan'da vatandaşlıktan çıkarılanlara yönelik gözaltı kampları

Hindistan hükümeti, geçen hafta vatandaşlıktan çıkarılan 1,9 milyon kişiye yönelik gözaltı kampları inşa ediyor.

Hindistan hükümeti, Ulusal Vatandaşlık Kaydı Listesi'ne (NRC) göre geçen hafta vatandaşlıktan çıkarılan 1,9 milyon göçmene yönelik gözaltı kampları inşa ediyor.

Sputnik'te yer alan habere göre, 10 gözaltı merkezinden biri olacak olan Goalpara kampı, yaklaşık 7 futbol sahası genişliğinde ve 3 bin kişilik olacak.

Hükümet kaynakları, vatandaşlıktan çıkarılan isimlerin 120 gün içerisinde Yabancı Mahkemeleri'ne başvuruda bulunarak sürece itiraz edebileceklerini açıkladı.

Hükümetin bir yandan ülkede bulunan Hindu, Sih ve Budist göçmenlere vatandaşlık vermeyi planladığı ancak Müslümanlar'ın bu plana dahil edilmediği bildirildi.