Hindistan’da toz fırtınası: En az 116 ölü

Hindistan’ın Uttar Pradeş ve Racastan eyaletlerinde toz fırtınası yüzünden en az 116 kişi hayatını kaybetti, 250'den fazla kişi de yaralandı.

Hindistan’ın kuzeyindeki Uttar Pradeş ve Racastan eyaletlerinde Çarşamba günü başlayan toz fırtınasında en az 116 kişi yaşamını yitirdi, 250'den fazla kişi de yaralandı. Fırtına nedeniyle elektriklerin kesildiği, ağaçların devrildiği, evlerin yıkıldığı ve çok sayıda hayvanın da telef olduğu bildirildi.

BBC’nin haberine göre, ölümlerin büyük bölümü, yıldırım çarpması yüzünden yıkılan evlerde gerçekleşti.

Hindistan’ın bu bölgesinde toz fırtınaları sıklıkla yaşanıyor ancak ölümlere neden olacak kadar yoğun fırtınalar alışıldık değil.

Uttar Pradeş’te ölen 64 kişiden 43’ünün Tac Mahal’in de bulunduğu Agra bölgesinde yaşamını yitirdiği öğrenildi. Yetkililer ölü sayısının artabileceğini bildirdi.

31 kişinin öldüğü Racastan eyaletinde okullar tatil edildi. Eyalet hükümeti ölenlerin ailelerine 400 bin rupi (yaklaşık 6 bin dolar) tazminat ödeneceğini açıkladı.

100 km uzaklıktaki başkent Delhi’nin de fırtınadan etkilendiği bildirildi.