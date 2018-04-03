Hindistan’da silahlı Ram Navami töreninde kan döküldü

Hindistan’da dini törenlere konu olan Ram Navami bayramı kutlamaları sırasında çıkan çatışmalarda şimdiye kadar 4 kişi yaşamını yitirdi. Hindistan Komünist Partisi (Marksist) Merkez Komitesi, çatışmalarda iktidarın ve provokatif eylemler gerçekleştiren BJP’nin rolüne işaret etti.

İktidar partisi Kongre (TMC) ile muhalefetteki Bharatiya Janata Partisi (BJP) tarafından başta Batı Bengal olmak üzere birçok bölgede ortak törenler düzenlendi. Geçen sene olduğu gibi bu sene de, başta BJP taraftarları olmak üzere birçok kişinin törenlere silahlı olarak katılması tepkilere yol açtı. Polis güçleri bazı noktalarda tören yürüyüşlerinin önünü kesti.

Törenlere silahlı katılımın polis tarafından yasaklanmasının ardından, dinci ve paramiliter güçlerden oluşan topluluk durumu protesto etmeye başladı. Haberlere göre, kılıç ve mızrak kuşanan bazı kişilerin polis karakoluna ve çevrede park eden araçlara saldırmasıyla ‘ayaklanma’ görüntüsü ortaya çıktı.

‘Hindu’ların birliği’ sloganıyla törene milliyetçi bir doğrultu kazandırmaya çalışan kişilerden bazılarının, azınlıkların yaşadığı mahallelere girmeye çalıştığı ve gruplar arasında çatışmalar çıktığı aktarıldı. Bir polis amiri, atılan bomba sonucu elini kaybetti.

BJP yöneticileri, silahlı yürüyüşlerin bir Hindu geleneği olduğunu savunarak, devlet tarafından yasaklandığının farkında olmadıklarını savundu. BJP lideri Dilip Ghosh da yürüyüşe silahla katılırken görüntülendi.

Sol muhalefet ise, bu tip törenlerin Bengal kültüründe yerinin olmadığına işaret ediyor ve Hindu fanatizmi tehlikesinin altını çiziyor.

KOMÜNİSTLER: KUTUPLAŞMA HAMLESİNİN BİR PARÇASI

Hindistan Komünist Partisi (Marksist) Merkez Komitesi, saldırılara dair üzüntüsünü dile getirdi. Basına verilen demeçte, “Silahlı Ram Navami geçit töreni ve ölümlere yol açan şiddet, yağma ve kundaklama olayları, tansiyonu yükseltti. Toplumsal uyuma ve ayaklanmaların yaşanmadığı bir toplumsal çevreye sahip Batı Bengal'in lekelenmiş olduğu açıktır” dendi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Geçen sene ilk defa Ram Navami gösterilerinde çocukların bile kılıç, mızrak ve satır savurduğu görülmüştü. Bu sene hükümet, zımni olarak geçit törenine ve silahların sergilenmesine izin verdi. TMC ve BJP liderlerinin bazı yerlerde düzenlenen programlara ortak katılımları aralarındaki işbirliğini ortaya seriyor. Bu, ülkedeki fanatiklerin öncülük ettiği kirli bir kutuplaşma hamlesinin bir parçasıdır.”

Hindistan Komünist Partisi (Marksist), normalleşmeyi ve barışı sağlamak için hükümetin gerekli önlemleri almasını talep ederek, tüm barış yanlısı kesimleri “katliamcı kampanyaya karşı çıkmaya” davet etti.

RAM NAVAMİ NEDİR?

Ram Navami, Hindu tanrısı Ram’ın doğuşunun selamlandığı bir gün olarak kutlanıyor. Törenler daha çok Hindistan’ın kuzey bölgelerinde yoğunlaşıyor.

Bu sene 25 Mart’ta kutlanan bayram, kimilerine göre Bengal kültürünün bir parçası olmamasına rağmen siyasi amaçlarla gündeme getiriliyor.

Ram Navami törenlerinin ‘Hindu’ların Birliği’ sloganıyla gerçekleşmesi de bu iddiaların temelinde yer alıyor. Bengal bölgesi, seküler yapısı ve kültürel çeşitliliğiyle bilinirken, bölgeye ait dini bayramlar daha çok kadın figürlerin merkezinde olduğu törenlerle kutlanıyor. Batı Bengal’deki Ram Navami törenlerinin BJP’nin yönlendirmesiyle milliyetçi ve dinci bir siyasi gösteriye dönüştüğü belirtiliyor.