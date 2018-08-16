Hindistan’da sel felaketinde 100’e yakın kişi öldü

Hindistan’ın Kerala Eyaleti'nde şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı selde, Periyar Nehri'nin yükselmesi ve büyük barajların kapaklarının da açılması sonucu felaketin çapı arttı. 97 kişinin yaşamını yitirdiği felakette, 60 binden fazla kişi evlerini terk ederek kamplara yerleştirildi.

Hindistan’da yoğun yağışların sebep olduğu selin başladığı 8 Ağustos'tan bu yana yaklaşık 100 kişi yaşamını yitirdi. Bu olay Hindistan’ın boğuştuğu en büyük sel felaketlerinden biri olarak sayılıyor. Son bilgiye göre, selden dolayı 97 kişi hayatını kaybetti.

33 milyon insana ev sahipliği yapan güney eyaletindeki yetkililer, neredeyse yüz yıldan beri Kerala'nın en kötü muson yağmurunu gördüklerini aktardılar.

Kerala Eyalet Afet Yönetim Kurumu'ndan bir yetkili, AFP'ye verdiği demeçte, tüm bölgelerin 24 saat içinde daha fazla yağış beklendiği için kırmızı alarm altında olduğunu söyledi.

Resmi açıklamalara göre, 60 binden fazla kişi sığınma kamplarına taşındı ve kurtarma operasyonlarına yardım etmek için ordu ve donanma göreve başladı.

BAŞBAKAN MODİ: DUA EDİYORUZ

Kerala halkının güvenliği ve esenliği için dua ettiğini söyleyen Başbakan Narendra Modi, Savunma Bakanlığı'na "devlet genelinde kurtarma ve yardım operasyonlarını hızlandırma" emri verdiğini belirtti.

