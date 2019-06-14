Hindistan'da sağlık çalışanları grevde

Hindistan’da hasta yakınlarının iki genç doktora saldırmasının ardından ülke çapında sağlık çalışanları greve çıktı.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin başkenti Kalküta'da bulunan NRS Tıp Fakültesi'nde Salı günü iki genç doktora, ölen yaşlı bir hastanın ailesinin fiziki saldırısının ardından başlayan protestolar Yeni Delhi’den gelen 3 bin 500’ün üzerinde sağlık çalışanının katılımıyla devam ediyor.

Sputnik Int.'in haberine göre; ülkenin en büyük hastanesinde meslektaşlarının uğradığı saldırıyı protesto eden sağlık çalışanları, Batı Bengal Eyalet Başkanı Mamata Benerci'nin grevi sonlandırma çağrısını reddetti.

Hindistan Tabipler Birliği tarafından yapılan bir açıklamayla cuma günü (bugün) "Tüm Hindistan’da Protesto Günü" ilan edildi ve ülkenin farklı yerlerinden sağlık çalışanları Twitter'da #SaveTheDoctors tag’iyle greve destek vermeye devam ediyor.