Hindistan'da Modi koalisyonu kılpayı önde

Hindistan seçimlerine iki gün kala anketler iktidardaki koalisyonun bir sandalye farkla çoğunluğu alacağını gösteriyor. Bu arada bir seçim konvoyu bir yol kenarı bombasının patlamasının kurbanı oldu ve ilk haberlere göre beş kişi öldü.

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