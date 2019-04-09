Hindistan'da Modi koalisyonu kılpayı önde

Hindistan'da perşembe günü başlayacak genel seçimlerde Başbakan Narendra Modi'nin iktidar koalisyonunun az farkla önde olduğu kaydedildi.
İktidardaki Bharatiya Janata Partisi'nin (BJP) lideri Başbakan Modi, dün Yeni Delhi'de seçim manifestosunu duyurmuştu.
Kamuoyu yoklamaları, Modi'nin Hindu milliyetçisi BJP'sinin başını çektiği koalisyonun meclisteki 543 sandalyenin 273'ünü almasının beklendiğini işaret ediyor. Geçen seçimde ittifak 330'un üzerinde sandalyeyi almıştı.
Son dört günde açıklanan anketler, Pakistan'la yaşanan gerilimin Modi'nin desteğini arttırdığını gösteriyor.
Modi ittifakının karşısında seçime giren Kongre, BJP'yi Pakistan'la yaşanan gerilimleri seçim siyasetine malzeme etmekle eleştiriyor ve asıl odaklanılması gereken başlıkların istihdam, çiftlik sorunlarıyla mücadele ve kadının konumunun güçlendirilmesi gibi başlıklar olduğunu savunuyor.
1,3 milyara yakın nüfusa sahip Hindistan'da 900 milyon kişi oy kullanıyor.
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İki gün sonra seçimlere gidecek Hindistan'da bir seçim konvoyunun geçtiği yola konan bombanın patlaması sonucu beş kişinin öldüğü bildirildi.