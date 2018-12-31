Hindistan’da mahsur kalan madencilerden umut kesildi

Hindistan’da 18 gün önce ruhsatsız bir maden ocağında göçük altında kalan en az 15 madencinin yaşamından umut kesildi.

Hindistan’ın Meghalaya eyaletinde 18 gün önce, ruhsatsız maden ocağında göçük altında kalan en az 15 madenciye hâlâ ulaşılamadı. Yakınları madencilerin hayatlarından umudu kestiklerini belirtiyor.

Reuters’ın haberine göre Hindistan donanmasından bir dalgıç ekibi su altında kalan göçükteki madencileri aramaya hazırlanıyor.

Göçük altında kalan madencilerden birinin yeğeni olan 26 yaşındaki Ömer Ali amcasının hayatından umudu kestiklerini ancak bir cenaze töreni düzenlemek için cesedine ulaşılmasını istediklerini söyledi.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Meghayala eyaletinde 13 Aralık’ta ruhsatsız kömür ocağında meydana gelen göçükte Hindistan yetkililerine göre 15 madenci mahsur kalmıştı.

Yerel halk tarafından “fare deliği” olarak adlandırılan bu ocaklarda şimdiye kadar aralarında çocukların da olduğu binlerce kişinin yaşamını yitirdiği biliniyor.

Ruhsatsız madenciliğin 2014 yılında yasaklanmasına karşın ülkenin bazı bölgelerinde halen devam ettiği bildiriliyor.

Göçükten sağ kurtulan 24 yaşındaki Seyib Ali içerdekilerin sağ kurtulmaları ihtimalinin çok düşük olduğunu belirterek göçükte Hintli yetkililerin belirttiğinin aksine 17 işçinin bulunduğunu söyledi.

Hindistan’da 2017 rakamlarına göre her altı günde bir işçi madenlerde yaşamını yitiriyor.