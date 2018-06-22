Hindistan'da 'inek öldüren' adam linç edildi, polis müdahale etmedi

Hindistan polisi, inek öldüren bir kişiyi linç edenlere müdahale etmedi. Olayın fotoğrafının ortaya çıkmasının ardından polis özür diledi.

Hindistan’da yaşanan olayda inek öldürdüğü söylenen "Kasım" isimli bir şahıs kalabalık tarafından linç edildi.

Hindistan polisi, kalabalık tarafından linç edilen ve hastaneye götürülürken hayatını kaybeden Hindistanlının fotoğraflandığı karede 3 polisin de görülmesi nedeniyle özür diledi.

Kasım’ın ineği öldürdüğü için linç edildiği söylenmesine karşın polis lincin "bir motosiklet kazası nedeniyle yaşandığını" öne sürdü.

Polis sözcüsü Rahul Srivastava, fotoğrafların "yanıltıcı" olduğunu ve polislerin "linç edilmeyi desteklemediğini" öne sürerek "Fotoğraf, insanın sürüklendiğini ve polislerin bu konuda hiçbir şey yapmadığını gösteriyor. Ama bu doğru değil, kalabalık sadece adama saldırarak devam etmek istiyordu ve polis adamı korumaya çalıyordu. Yine de polisler daha dikkatli olmalıydı. Bu sebeple özür diledik ve bir soruşturma başlattık" ifadelerini kullandı.

