Hindistan'da eğitim merkezinde yangın: Öğrenciler camdan tek tek atladı

Hindistan’da bulunan bir eğitim merkezinde yangın çıktı. En az 15 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen yangında, öğrencilerin camdan atladığı görüldü.

Hindistan’ın Surat şehrinde bulunan eğitim merkezi Takshila Kompleksi'nde yangın çıktı. Yerel medya, yangının, binanın üçüncü ve dördüncü katlarında çıktığını; en az 15 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Yangın esnasında öğrencilerin çatıya çıkarak atladığı görüldü.

BAŞBAKAN MODİDEN YANGINA DAİR TWEET

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, resmi Twitter hesabından yangına dair yaptığı açıklamada, ''Surat’ta meydana gelen yangın son derece trajik. Düşüncelerim acılı ailelerin yanında. Yaralananlar çabucak iyileşmesini diliyorum. Gujarat Hükümetinden ve yerel makamlardan, etkilenenlere mümkün olan her türlü yardımı sağlamalarını istiyorum'' dedi.