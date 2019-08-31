Hindistan'da 1,9 milyon kişi vatandaşlıktan çıkarıldı

Hindistan Ulusal Vatandaşlık Kaydı Listesi'ne göre, Hindistan'ın kuzeydoğu eyaleti Assam'da 1,9 milyon kişi vatandaşlıktan çıkarıldı.

Hindistan Ulusal Vatandaşlık Kaydı Listesi'ne göre, Hindistan'ın kuzeydoğu eyaleti Assam'da 1,9 milyon kişi vatandaşlıktan çıkarıldı.

BBC'de yer alan habere göre, Bangladeş’in Pakistan’dan ayrıldığı 24 Mart 1971’den bir gün önce ülkeye geldiklerini kanıtlayabilenlerin yer aldığı belge olan listenin dışında kalanların 120 gün içerisinden itiraz etmesi gerekiyor.

Hindistan hükümeti, yabancı olduğundan şüphelenilen binlerce insanı eyalet hapishanelerinde bulunan geçici kamplarda gözaltında tutuyor.

ULUSAL VATANDAŞLIK KAYDI NEDİR?

Ulusal Vatandaşlık Kaydı ilk olarak, Assam’da doğan Bangladeşli göçmenleri ayırmak için 1951 yılında oluşturuldu. Eyalette vatandaşlıklarını ispatlayamayanlar yasa dışı yabancı olarak görülüyor.