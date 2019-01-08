Hindistan'da 150 milyon işçi emek düşmanı politikalara karşı greve gidiyor

Hindistan'da 150 milyon işçi greve gidecek. 10 sendikanın katılacağı grevin kararı yönetimin işçi düşmanı politikalarına karşı alındı.

Hindistan'da 10 sendika iki günlük grev kararı aldı. Grev kararının Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin emek düşmanı politikalarına karşı alındığı belirtiliyor.

Bankalar, toplu taşıma, fabrikalar ve hükümete ait şirketleri kapsayan greve, enerji, çelik, otomotiv ve mali sektörlerden çok sayıda emekçi katılacak.

Greve ülkedeki tarım krizine tepki duyan çiftçilerin de katılacağı belirtiliyor.

ÖZELLEŞTİRME VE İŞSİZLİK DE ETKİLİ

Quartz'ın haberine göre sendikalar tarafından yapılan açıklamada "İşçi düşmanı politikalar bizi bu greve zorladı" denilirken, hayat pahalılığına ve hükümetin pahalılığı engelleyecek adımlar atmamasına tepki gösterildi.

Grev kararının alınmasında Modi'nin "her yıl 10 milyon yeni iş yaratma" sözünü tutamamasının da etkili olduğu belirtiliyor. Geçtiğimiz yıl bu söz tutulamadığı gibi, istihdamda düşüş yaşanmıştı.

Hükümetin kamu şirketlerini özelleştirmesinin de tarihi grevi tetiklediği bildiriliyor. Modi hükümeti performansından memnun olunmayan kamu şirketlerinin satılacağını açıklamıştı.