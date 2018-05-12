Hindistan'da 1 hafta içinde 3 kadın yakılarak katledildi

Hindistan, bir hafta içinde üç genç kadının tecavüz sonrası yakılarak katledilmesini konuşuyor.

Hindistan'da bir hafta içinde üç genç kadın, tecavüz sonrası yakılarak katledildi.16 yaşındaki genç kadın, kendisine tecavüz eden 26 yaşındaki adama durumu ailesine anlatacağını söyleyince vahşi bir şekilde yakılarak öldürüldü.

Hindistan polisinin, tecavüz ve cinayet suçlarındaki esas şüpheliyi yakaladığı bildiriliyor. Öldürülen diğer iki genç, Jharkhand eyaletinde bir hafta önce benzer saldırıların kurbanıydı. Biri olay yerinde diğeri ise hastanede yaşamını yitirdi.

Polisin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, en son olay Madhya Pradeş eyaletinde 16 yaşındaki genç evde yalnızken meydana geldi. Polis şefi Satyendra Kumar Şukla, “İki sanığı tutukladık” dedi. Onlardan biri, esas şüpheliye 16 yaşındaki kurbanın evde yalnız olduğunu bildiren kuzeni.

Öte yandan sanığın, bir çocukla evli olduğu bildirildi. Hint makamları, cinsel saldırılara karşı harekete geçme yönünde kamuoyunun baskısı altında. Jammu ve Keşmir eyaletinde, sekiz yaşındaki Müslüman bir kız çocuğunun öldürülmesinden sonra çok sayıda gösteri yapılmıştı.

Son yaşanan olayların, 2012'de Yeni Delhi otobüsündeki bir öğrencinin tecavüz sonrası öldürülmesiyle birlikte tetiklenen kitlesel protestolarından ardından, en yüksek profilli şiddet vakaları olduğu belirtiliyor.