‘Hindistan tarihinde en kötü denetlenen seçim’

Dünyanın en büyük seçimleri olan ve 900 milyon seçmenin sandığa gittiği Hindistan seçimleri tamamlandı.

Sonuçların 23 Mayıs’ta açıklanacağı seçimlerde sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Narendra Modi’nin partisi Bharatiya Janata (BJP) önde görünüyor.

Yedi aşamada yapılan ve haftalar süren seçimlerde, anketlere göre, BJP’nin içinde yer aldığı Ulusal Demokratik İttifak’ın ana muhalefet partisi Hindistan Ulusal Kongresi’nin önünde olduğu bildiriliyor.

Hükümetin kurulabilmesi için parlamentoda 272 sandalye elde edilmesi gerekirken, anketlere göre BJP öncülüğündeki ittifakın 280-315 arasında sandalye sayısına ulaşması bekleniyor.

Öte yandan anketlerin manipülasyon amaçlı kullanıldığına işaret eden muhalefet partileri ise seçim sonuçlarının beklenmesi gerektiğini belirtiyor.

HİNDİSTAN KP (MARKSİST): SONUÇLARLA OYNANDI

Modi’yi seçim süreci boyunca din sömürüsü yapmakla ve manipülasyonla suçlayan Hindistan KP (Marksist) de Seçim Kurulu'nun seçim güvenliğini sağlayamamadığını dile getirdi.

Diamond Harbour, Dum Dum ve Kuzey Kalküta bölgelerinde sonuçlarla oynandığını belirten parti lideri Sitaram Yechury, "özgür ve adil" olması için yedi aşamada gerçekleştirilen seçimlerin bağımsız Hindistan tarihindeki en kötü denetlenen seçim olduğunu kaydetti.

Öte yandan Başbakan Narendra Modi seçim sonuçlarını beklerken Twitter hesabından Himalayalar’da meditasyon yaparken çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı:

Majestic and magnificent.

Serene and spiritual.

There is something very special about the Himalayas.

It is always a humbling experience to return to the mountains. pic.twitter.com/o01iPJ5dl3

— Chowkidar Narendra Modi (@narendramodi) 19 Mayıs 2019