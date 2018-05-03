Hindistan silah harcamalarında ilk beşe girdi

Hindistan savunma harcamalarında Fransa'yı geçerek ilk beş ülke arasına girdi. Yeni Delhi yönetiminin savunma harcamaları 2017 yılında yüzde 5,5 artışla 63,9 milyar dolara ulaştı.

Hindistan, askeri harcamalarda dünyanın ilk beş ülkesi arasına girdi. Bu durum jeopolitik gerginliğin tırmanmasının yanı sıra, ülkenin silahlanmada dışa bağımlılığını ve askeri personele yapılan harcamalardaki artışı yansıtıyor.

Stockholm Uluslararası Barış Araştırma Enstitüsü'nün sunduğu verilere göre Yeni Delhi yönetiminin savunma harcamaları 2017 yılında yüzde 5,5 artışla 63,9 milyar dolara ulaşarak Fransa'yı geçti.

Enstitü, dünya askeri harcamalarının geçen yıl 1,73 trilyon dolar artış gösterdiğini, gayrisafi küresel hasılanın yaklaşık yüzde 2,2'sini oluşturduğunu belirtiyor. Küresel silah harcamalarını inceleyen SIPRI'ye göre son yıllarda dünyanın en çok askeri harcamalarını yapan ülke sıralaması sabit kalırken, sırasıyla 610 milyar dolar ve 228 milyar dolar harcayan ABD ve Çin listenin başını çekiyor.

Öte yandan, askeri harcama dengesinin Asya'ya, Okyanusya'ya ve Ortadoğu'ya doğru kaydığı, yüksek harcamalarda Çin, Hindistan ve Suudi Arabistan'ın başı çeken ülkeler olduğu belirtiliyor.

Yeni Delhi Savunma Çalışmaları ve Analizleri Enstitüsü araştırmacısı Kumar Behara, harcamalarda aşırı yükselişin temel nedeninin silahlanmadan ziyade yaklaşık 1,4 milyon ordu mensubu ve 2 milyondan fazla emekli subaya ödenen maaşlar olduğunu belirtiyor.

Genelkurmay Başkan Yardımcısı Korgeneral Sarath Chand, bütçenin yalnızca yüzde 14'ünün modern silahlanmaya harcandığını, yüzde 63'ünün ise maaşları kapsadığını söyledi.

SIPRI daha önce Hindistan'ın dünyanın en çok silah ithal eden ülkesi olduğunu, bunun nedeninin yerel savunma endüstrisinin belkemiğini oluşturan devlet kurumlarının işlemez halde olması olduğunu açıklamıştı.

Başbakan Narendra Modi, Pakistan ve Çin'le olan jeopolitik gerginlikten dolayı 'Make in India' (Hindistan'da Yap) açılımıyla yerel savunma üretimini hızlandırma girişiminde bulunmuştu.

Ancak Savunma Bakanlığı'nın verilerine göre yerel tedarik, Modi'nin başa geldiği 2014 yılından beri azalma gösterirken, dış tedarik hafif bir artış gösterdi. Genel tedarik sayısındaysa düşüş yaşandı.

