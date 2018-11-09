Hindistan savaştan sonra Pakistan'a gidenlere ait 412 milyon dolarlık hisseleri satacak

Hindistan hükümeti, savaştan sonra Pakistan ve Çin'e taşınanlara ait hisselerin satılacağını duyurdu. Hisselerin toplam değeri 412,26 milyon dolar.

Hindistan hükümeti Pakistan ve Çin'le yaşanan savaşların ardından bu ülkelere yerleşen kişilerin mülklerini "düşman mülkü" olarak niteleyerek, bunlara el koymuştu.

1968'de çıkartılan Düşman Mülkü Yasası ile, bu malların sahiplerinin Hindistan'da yaşayan ve Hint vatandaşı olan varislerinin de bu mülkleri miras yoluyla almaları engellenmişti.

Pakistan hükümeti de benzer yasalar çıkararak, Hindistan'a gidenlerin mülklerine el koymuştu.

996 ŞİRKETTEN 588'İ AKTİF DURUMDA

Hindistan, 1968'den beri dokunulmayan 412,26 milyon dolarlık hisse senedinin satışını gerçekleştireceğini duyurdu.

El konan hisseler arasında 996 farklı şirketin hisseleri bulunuyor, ancak bu şirketlerden yalnızca 588'i hala aktif durumda.

Hindistan'ın bu yıl devlet varlıklarını satarak 14,25 milyar dolar kazanmayı hedeflediği, ancak bu rakamın gerisinde kalındığı belirtiliyor. Satışa bu durumun sebep olmuş olabileceği söyleniyor.