Hindistan S-400’leri almakta kararlı

ABD’nin yaptırım tehditlerine rağmen Hindistan Savunma Bakanı S-400’leri alacaklarını açıkladı.

Yeni Delhi’den yapılan açıklamada, Washington'un tek taraflı ABD yaptırımları tehdidinin Rusya'dan S-400 Triumf hava savunma füze sistemlerini satın alma kararını etkilemeyeceği ifade edildi. Hindistan Savunma Bakanı Nirmala Sitharaman, "ABD Kongresi'ne de söylediğimiz gibi onların yasaları ABD’nin yasaları, Birleşmiş Milletler'in değil" dedi.

'RUSYA İLE SAVUNMA BAĞIMIZ ON YILLARDIR SÜRÜYOR'

Potansiyel yaptırım tehditlerine boyun eğmeyi reddettiklerini vurgulayan Sitharaman, toplam 39 bin crore (5,7 milyar dolar) değerinde beş S-400 birimi satın almanın neredeyse kesinleştiğini söyledi. Sitharaman, ofisinde bir grup muhabire yaptığı açıklamada, "Rusya ile olan savunma bağımızın on yıllardır sürüyor. Biz bunu son zamanlarda Hindistan'ı ziyaret eden bir ABD Kongre delegasyonuna da aktardık" dedi.

Anlaşmanın sonbaharda kesinleşmesi bekleniyor. Anlaşma Ekim ayında Hindistan'da Başbakan Narendra Modi ve Cumhurbaşkanı Vladimir Putin arasındaki bir zirve sırasında kesinleşecek.