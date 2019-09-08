Hindistan, S-400 bataryaları için ödeme yaptı

Hindistan’ın, satın alacağı S-400 hava savunma sistemi için Rusya’ya avans ödemesini yaptığı ve teslimatın 18 ila 19 ay içerisinde tamamlanacağı belirtildi.

Rusya Başbakan Yardımcısı Yuriy Borisov, Rossiya 1 televizyonuna verdiği demecinde, Hindistan’a S-400 hava savunma sistemi teslimatına ilişkin “Avans ödemesi yapıldı, teslimat da belirlenmiş olan zaman çizelgesine kesin bir biçimde uygun şekilde yapılacak. Sanırım 18 ila 19 ay içerisinde (tamamlanmış olacak)” dedi.

Sputnik'in haberine göre, Hindistan’a Rus yapımı S-400 sisteminin teslimatına ilişkin anlaşma Ekim 2018’de imzalanmıştı. Hindistan, beş adet S-400 bataryası için Rusya’ya 5.43 milyar dolar ödeme yapacak.

ABD söz konusu anlaşmayı pek çok defa eleştirdi, hatta Ankara’ya yaptığı gibi Yeni Delhi’yi de anlaşmadan vazgeçirmek için yaptırım tehdidini öne sürdü. Ancak Hindistan anlaşmadan vazgeçmiş değil.