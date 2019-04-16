Hindistan, kadınların camiye girme yasağını kaldıracak mı?

Kadınların camiye girmesinin yasak olduğu Hindistan'da, Yüksek Mahkeme yasağın kalkması için yapılan başvuruyu görüşecek.

Hindistan’ın Yüksek Mahkemesi, kadınların camilere girmesine izin talep eden başvuru hakkında karar vermeye hazırlanıyor.

Davacılar, kadınların camilere girmesinin yasaklanmasının anayasaya aykırı olduğunu savunuyorlar. Ülkede kadınların yalnızca Cemaat-i İslami ve Mücahid mezheplerinin camilerine girmesine izin verilirken bu camilerde de kadınlar için erkeklerden ayrı bir giriş kapısı kullanılıyor, ayrı bir bölmede ibadet ediliyor. ve o zaman bile, erkeklerden farklı kapılardan girmeleri ve ayrı çevrelerde ibadet etmeleri gerekmektedir. Hindistan'daki baskın Müslüman mezhebi olan Sünniler, camileri kadınlara yasaklıyor.

Eylül ayında görülen benzer bir davada Yüksek Mahkeme, Hinduların kadınların regl döneminde tapınakları ruhsal olarak kirleteceğine dönük hurafeye karşın, Sabarimala'daki antik Lord Ayyappa tapınağına girmeleri yönünde kararı aldı. 12. yüzyıldan kalma tapınak, 1991'den bu yana kadınlara kapalıydı. Aynı ay görülen bir başka davada ise Yüksek Mahkeme, eşcinsellik ve evlilik dışı ilişkileri suç olmaktan çıkardı.

Yüksek Mahkeme'nin bugün görüşeceği başvuruda, camide kadınlara yönelik yasağın ayrımcılık olduğu belirtiliyor.