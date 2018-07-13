Hindistan eşcinsel ilişkiyi yasallaştırmaya yaklaştı

Hindistan hükümeti, eşcinsel ilişkiyle ilgili kararın yüksek mahkeme tarafından verilebileceğini ve buna itiraz etmeyeceklerini açıkladı. Böylece eşcinsel ilişkinin yasal hale gelmesine yaklaşıldı.

Hindistan'da 1861'den beri uygulanan bir yasayla eşcinsel ilişki suç sayılıyor. Eşcinsellere 10 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

Gazeteci Sunil Mehra ve başka Hintli aktivistlerin çabalarıyla birlikte ülkede eşcinsel ilişki yasal hale getirilmeye yaklaştı.

Yüksek mahkeme konuyla ilgili karar vermeye hazırlanırken, Hindistan hükümeti kararın mahkeme tarafından verilebileceğini onaylayarak, mahkeme kararına itiraz etmeyeceklerini bildirdi.

İktidardaki sağcı Bharatiya Janata partisinin "geleneksel değerlere" verdiği önem sebebiyle karara karışabileceği düşünülüyordu. Ancak partinin bu yönde adım atmamasıyla birlikte eşcinsel ilişkinin yasal hale gelmesine bir adım daha yaklaşılmış oldu.

Geçtiğimiz yıl bir Hint mahkemesi cinsel yönelimin "özel hayatın bir parçası" olduğunu ve özel hayatın anayasayla korunduğunu duyurmuştu. Böylece eşcinsel ilişkinin suç olmaktan çıkmasının önü açılmıştı.

Hintli avukatların, hakimleri ikna etmek için Hindistan tarihini de kullandığı, hakimlere İngiliz yönetimi öncesinde Hindistan'ın eşcinsellik konusunda açık bir yer olduğunu hatırlattığı belirtiliyor.

Avukatlar, İngilizlerin gelmesiyle birlikte Viktorya dönemi ahlakının Hint ahlakının yerini aldığı ve eşcinselliğe hoşgörüyü bitirdiğini dile getiriyor.