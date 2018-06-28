Hindistan, doğum kontrolünde erkeğe nasıl sorumluluk verdi?

Doğum kontrol yöntemlerinin kullanılması sorumluluğu ağırlıklı olarak kadınların omuzlarında olsa da, Hindistan'da 1960'larda özgün bir dönem yaşandı. Kitlesel vazektomi kamplarının yapıldığı ülke, erkek egemen kültürü nüfus planlaması için kullanmayı denedi.

Üreme seçimleri ve düzenlemeleri hakkında konuşulduğunda, kadınlar genellikle bu tartışmaların merkezinde yer alır. Oysa bu yanlış yaklaşım, her zaman benimsenen yol değildi.

Örneğin Hindistan bir dönem, savaş sonrasındaki nüfus planlaması çalışmaları kapsamında, doğum kontrol kampanyalarında erkekleri hedef alarak yaklaşımını değiştirdi.

1960-1977 yılları arasında arşiv materyallerini kullanan Savina Balasubramanian adlı bir araştırmacı, bu değişimi analiz etti. Sonuç, hükümetin stratejisinin erkeklik, babalık ve erkeklerin ailelerdeki 'özel' rollerine dayandığını gösteriyordu.

Sosyal bilimcilerin, hekimlerin ve devlet görevlilerinin nüfus kontrolünü nasıl ele aldıklarını göstermek için arşiv kayıtlarını araştıran Balasubramanian, 1950'lere dek Hindistan'daki “klinik model"in öncelikle kadınları hedef aldığını, ancak bu on yılın sonunda bilim insanlarının erkeklere odaklanmaya başladığını gördü. Çünkü erkekler, ailelerde karar alıcılar idi.

ERKEK EGEMEN KÜLTÜR, DOĞUM KONTROLÜ İÇİN KULLANILDI

Erkeklerin, kırsal kesimde ve yoksul toplumlarda okur yazar olma ve eğitim alma olasılıklarının daha yüksek olduğunu varsayan bilim insanları, birçok ailede daha fazla iktidara sahip oldukları için, doğum kontrolünü erkekler üzerinden meşru kılmayı denedi. Yetkililer, eşlerinin yanında bu konudaki yetkiyi kadına vermenin, aksine neden olacak sonuçlar doğurmasından endişe ediyordu.

Öte yandan yoksul ve eğitimsiz bırakılan kadınların doğum kontrol ilaçlarına erişim ve düzenli kullanım konusunda da başarılı olamayacağı düşünülüyordu.

Aslında bu yöntemle, erkek egemen kültürün kabulu ve pekiştirilmesi aracılığıyla, nüfus planlaması yoluna gidildi. Yani doğum kontrolünün kadın ve erkek arasında eşit sorumluluk bilinciyle paylaşılmasına dönük bir toplumsal dönüşümden ziyade, yetkililer mevcut erkek egemen yapıdan yararlanmayı denedi.

Diğer bir deyişle doğum kontrolü, aile reisinin erkek olduğu ve çocukların dünyaya gelmesinin onun varsayımlarıyla kontrol edilmeyi gerektiren bir ekonomik mesele olduğu ekseniyle ele alındı.

KİTLESEL VAZEKTOMİ KAMPLARI

Hükümet aynı dönemde festival benzeri kampanyalarla “kitlesel vazektomi kampları” düzenlemiş ve katılanlara çoğu kez ev eşyası veya para teşvikinde bulundu.

Politik koşullar nedeniyle, doğum kontrolüne bu yaklaşım Hindistan'da kalıcı hale gelmedi.

Ancak politikacıların, erkekleri doğum kontrolünden sorumlu olarak gördükleri ve onlara aileleri için seçim yapma gücü verdiği bu yaklaşım, doğum kontrolüne yönelik mevcut yaklaşımlarla karşılaştırıldığında ilginç olmayı sürdürüyor.

Günümüzde, doğum kontrolü için kadınlara öncelikli sorumluluk veriliyor gibi görünse de, fiili durumda bu bir sorumluluğun tesliminden ziyade yalnız bırakılma ve başının çaresine bakma şeklinde yaşanıyor. Üstelik karar merkezinin sorumluluğu aldığı oranda kadınlara ait olmadığı da biliniyor.

Dünyanın pek çok yerinde yalnız kadınların partnerleri değil, yasaklar ve kısıtlamalar aracılığıyla kadının dışında başka karar merciileri de bu sürece dahil oluyor.