Hindistan Ay'ın karanlık yüzüne uzay aracı yolladı

Hindistan'ın Ay'ın karanlık yüzüne indirmeyi planladığı Chandrayaan-2 adlı uzay aracı başarıyla fırlatıldı. Chandrayaan-2'nin toplam 48 gün süren bir yolculuktan sonra Ay'ın, hakkında çok az şey bilinen güney kutbuna inmesi planlanıyor.

Hindistan'ın Ay'ın karanlık yüzüne indirmeyi planladığı Chandrayaan-2 adlı uzay aracı başarıyla fırlatıldı. Chandrayaan-2'nin toplam 48 gün süren bir yolculuktan sonra Ay'ın hakkında çok az şey bilinen güney kutbuna inmesi planlanıyor. Bu inişin güney kutbuna önceki girişimlerden daha yakın ve daha yumuşak olması hedefleniyor.

Bu yılın başında Çin'in "Chang'e 4" adlı insansız uzay aracı da Ay'ın güney kutbundaki 'karanlık yüz' olarak bilinen bölgeye başarı ile iniş yapmıştı.

Chandrayaan-2'yle (Ay Aracı 2) Ay'a ilk defa inecek olan Hindistan, her şeyin planlandığı gibi gitmesi halinde Sovyetler Birliği, ABD ve Çin'in ardından Ay'ın yüzeyine "yumuşak iniş" yapmayı başaran 4. ülke olacak.

150 milyon dolara mal olan proje kapsamında, Ay'ın güney kutbunda suyun yanı sıra mineral de aranacak ve Ay sarsıntıları ölçülecek.