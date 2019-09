Hindistan Ay'a inmekte başarısız oldu: Yüzeye 2 km kala bağlantı koptu

Hindistan'ın Ay'ın Güney Kutbu'na yakın bir bölgesine robotik uzay aracı indirme için yaptığı girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Hindistan’ın Ay’a yolladığı Chandrayaan-2, yaklaşık 1 buçuk aylık yolculuğunun ardından bu akşam Ay’ın yüzeyine iniş yapması bekleniyordu ancak yüzeye 2 kilometre kala araçla iletişim koptu.

İçerisinde Pragyan robotik aracını bulunanan Chandrayaan-2, Ay'ın güney kutup bölgesinde su arayan ilk uzay aracı olacaktı. Hindistan, bu başarısız inişin ardından SSCB, ABD ve Çin’den sonra Ay’a iniş yapan dördüncü ülke olma fırsatını kaçırdı.

This is Mission Control Centre. #VikramLander descent was as planned and normal performance was observed up to an altitude of 2.1 km. Subsequently, communication from Lander to the ground stations was lost. Data is being analyzed.#ISRO

— ISRO (@isro) September 6, 2019