Hindistan Ay'a inmekte başarısız oldu: Yüzeye 2 km kala bağlantı koptu

Hindistan'ın Ay’a yolladığı Chandrayaan-2 uzay aracı,yüzeye 2 km kala bağlantının kopması nedeniyle Ay'a inmekte başarısız oldu. Ay'ın güney kutbunda su arayan ilk uzay aracı olması için tasarlanan Chandrayaan-2, inişi gerçekleştirebilseydi, Hindistan Ay’a ulaşan 4. ülke olacaktı.
soL - Dış Haberler
Cumartesi, 07 Eylül 2019 10:17

Hindistan'ın Ay'ın Güney Kutbu'na yakın bir bölgesine robotik uzay aracı indirme için yaptığı girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Hindistan’ın Ay’a yolladığı Chandrayaan-2, yaklaşık 1 buçuk aylık yolculuğunun ardından bu akşam Ay’ın yüzeyine iniş yapması bekleniyordu ancak yüzeye 2 kilometre kala araçla iletişim koptu.

İçerisinde Pragyan robotik aracını bulunanan Chandrayaan-2, Ay'ın güney kutup bölgesinde su arayan ilk uzay aracı olacaktı. Hindistan, bu başarısız inişin ardından SSCB, ABD ve Çin’den sonra Ay’a iniş yapan dördüncü ülke olma fırsatını kaçırdı.

Hindistan Uzay Araştırmaları Merkezi, olayın sebeplerinin araştırıldığını duyurdu.