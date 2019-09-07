Hindistan Ay'a inmekte başarısız oldu: Yüzeye 2 km kala bağlantı koptu

Hindistan'ın Ay’a yolladığı Chandrayaan-2 uzay aracı,yüzeye 2 km kala bağlantının kopması nedeniyle Ay'a inmekte başarısız oldu. Ay'ın güney kutbunda su arayan ilk uzay aracı olması için tasarlanan Chandrayaan-2, inişi gerçekleştirebilseydi, Hindistan Ay’a ulaşan 4. ülke olacaktı.

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