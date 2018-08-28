Hindistan 6,5 milyar dolarlık yeni askeri ekipman alımını onayladı

Hindistan hükümeti, silahlanma için 6 buçuk milyar dolarlık bir bütçeyi onayladı. Bu bütçeyle alınması planlananlar arasında 111 deniz helikopteri ve 150 topçu silahı bulunuyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin geçmişte 250 milyar dolarlık bir askeri modernizasyon bütçesi ayıracağı vaadinin ilk adımı olarak, ülkede 6 buçuk milyar dolarlık silahlanma bütçesi onaylandı.

Modi, üç yıl önce 126 Rafale savaş uçağı siparişini iptal etmeyi kararlaştırmış ve bunun yerine Fransa'dan 36 Rafale jeti satın almak için 8 milyar avro harcamıştı.

Asya'da yıllık savunma harcamaları 21. yüzyılın başından beri iki katına yani 450 milyar dolara çıktı. Bu artışta en büyük paysa Çin'e ait. Çin bu yılın başından beri askeri harcamalara 200 milyar dolar ayırdı.

Hindistan, beş yıl önce askeri harcamalara 47 milyar dolar ayırırken bu yıl içerisinde 62 milyar dolar harcamayı hedefliyor. Hindistan’ın askeri harcamalarının üçte ikisinden fazlası, 1,4 milyon kişiden oluşan silahlı kuvvetlerinin maaşlarına ve 2 milyonluk asker emeklilerinin emekli maaşlarına gidiyor ve bu durumda ekipman ve yeni silah sistemleri için nispeten az miktar kalıyor.

SİLAHLANMA ÖZEL SEKTÖRE BIRAKILDI

Hafta sonu, Hindistan'ın savunma satın alma komitesi, yabancı savunma müteahhitlerinin Hintli özel sektör şirketleriyle savunma ekipmanı hazırlamalarına olanak tanıyan yeni bir program kapsamında donanmaya 111 adet helikopter getirilmesi için 3 milyar dolarlık bir bütçe onayladı.

Daha önce, Hindistan'da askeri donanım üretimi, yabancı ortakları olan kamu sektörü şirketleriyle sınırlıydı ancak Modi hükümeti bu alanı özel sektöre açtı.

Helikopter için açılacak ihalede, Rusya’nın Kamov firmasının Hindistan’ın kamuya ait firması olan Hindustan Aeronautics’le beraber üretilen Ka-226 modellerinin Airbus gibi firmalarla rekabet etmesi bekleniyor.

Hükümet, helikopterlere ek olarak, 150 yerel imalat ürünü olan topçu silahı da dahil olmak üzere 3 buçuk milyar dolarlık bir başka ekipmanın alımını da onayladı. Hindistan’ın gelecekte bin 500 yeni topçu silahı alması bekleniyor.

