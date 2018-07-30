Hindistan 4 milyon kişinin vatandaşlığını alacak

Hindistan yönetimi, Assam eyaletinde yaşayan milyonlarca kişinin vatandaşlığını almaya hazırlanıyor.

Hindistan, Assam'daki etnik azınlıklara karşı adım atarak 4 milyon kişinin vatandaşlığını geri almaya hazırlanıyor.

24 Mart 1971'de Bangladeş kurulurken gelenlere vatandaşlık veren Hindistan yönetimi, bunun ardından çok sayıda Bangladeşli göçmen geldiğini ve bunların yasadışı olarak vatandaşlık aldığını savunuyor.

Azınlıkların isyan başlatmasından çekinen sağcı hükümet, vatandaşlığı alınan kişilerin "hemen sınır dışı edilmeyeceğini" öne sürüyor.

Buna karşın Assam eyaletlerindeki milyonlarca kişi, durumları netleşene kadar uzun yıllar boyunca zorluklar yaşayacak.

Hindu milliyetçisi Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin partisi, daha önce de "yasa dışı müslüman göçmenlerin sınır dışı edilmesi" için çağrıda bulunmuştu.

Bangladeş, vatandaşlıktan çıkartılacak kişileri ülkeye almayacağını duyururken, devletsiz kalan kişilere ne olacağı bilinmiyor.