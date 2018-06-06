Hindistan 2022'ye kadar tüm tek kullanımlık plastikleri yasaklayacak

Hindistan yönetimi, 2022'ye kadar ülkenin bütün tek kullanımlık plastiklere yasak getireceğini duyurdu.

Hindistan plastik kirliliğine karşı adım atarak 2022'ye kadar tüm tek kullanımlık plastiklerin yasaklanacağını duyurdu.

60 kadar ülke tek kullanımlık plastiklere karşı adım atma kararı alırken, Hindistan Başbakanı Narendra Modi açıklamasında "Bugün aldığımız karar kolektif geleceğimizi etkileyecek. Bu karar kolay olmayabilir ancak farkındalık, teknolojik gelişim ve gerçek küresel ortaklıkla doğru kararları alabileceğimize eminim" ifadelerini kullandı.

Birleşmiş Milletlet tarafından hazırlanan Dünya Çevre Günü raporu Kenya'da plastik poşetlerin yasaklandığını, Sri Lanka'nın straforlara yasak getirdiğini, Çin'in doğada çözünen poşet kullanımına geçtiğini gösteriyor.

Buna karşın İngiltere Başbakanı Theresa May, ülkesinin "2042'ye kadar kaçınılabilir plastik atığa son vereceğini" söyleyerek tepki çekmişti. May'in verdiği 2042 tarihi çok geç olması sebebiyle eleştiriliyor.

Her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere dökülüyor. Plastik kirliliğinin dağlardan okyanuslara bütün sistemleri etkilediği görülüyor.