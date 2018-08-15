Hindistan 2022'de uzaya insanlı mekiğini yollayacak

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 2022 yılında uzaya insanlı uzak mekiği yollayacaklarını açıkladı. Bu, Hindistan'ın ilk insanlı uzay araştırması olacak.
Ülke bayrağını uzaya taşımak istediğini belirten Hindistan lideri, “Hindistan, başarılı araştırmalar yapan ve yenilikçiliğin öncülüğünü üstlenen bilim adamlarımızla gurur duyuyor” açıklamasını yaptı.
Hindistan, ABD, Rusya ve Çin'in ardından uzaya insan gönderen dördüncü ülke olacak.
Modi'nin seçildiği yıl olan 2014'te Hindistan, Mars'a ulaşan ilk Asya ülkesi olmuştu.
Modi, aynı gün yaptığı konuşmada, 25 Eylül'den itibaren “Modicare” adı altında yeni sağlık sigortası programı getirileceğini açıkladı.