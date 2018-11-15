Hilton Kübalı büyükelçiyi reddetti, yaptırımları gerekçe gösterdi

Japonya’da ABD merkezli otel zinciri Hilton’a ait bir otel, Küba’nın Japonya Büyükelçisi Carlos Pereira’nın otelde konaklamasına izin vermedi. Otel gerekçe olarak ABD yaptırımlarını gösterdi. Kent yönetimi otele uyarıda bulurken, Küba Büyükelçiliği Japonya Dışişleri'ne mektup yazarak otelin davranışının utanç verici ve egemenlik ihlali olduğunu vurguladı.

Japonya'nın Fukuoka şehrindeki ABD merkezli otel zinciri Hilton'a ait bir otelde, Küba'nın Japonya Büyükelçisi Carlos Pereira'nın kalmasına izin verilmedi.

Japonya'daki ulusal gazetelerden Asahi Shimbun otel yetkililerinin, Hilton'un ABD merkezli olması dolayısıyla Amerikan kanunlarına uyması gerektiğini, bu yüzden kararın doğru olduğunu öne sürdüklerini yazdı.

Ancak Fukuoka şehrinin yetkilileri bu karara karşı çıkarak otele uyarıda bulundu. Uyarıda, Japonya’da otel iş kanunlarına göre hiçbir misafirin milliyeti sebebiyle konaklamasına izin verilmemesinin söz konusu olmadığı aktarıldı ve otelden bir daha bu uygulamayı tekrarlamaması istendi.

BBC Türkçe’nin aktardığına göre, Japonya'daki Küba Büyükelçiliği oteldeki rezervasyonları Tokyo'da bulunan Tonichi Travel Service adlı seyahat acentesi üzerinden yapmıştı.

Seyahat acentesinin geziden günler önce otele faksla haber verdiği ve bir misafirin Küba Büyükelçisi olduğunu aktardığı belirtildi. Seyahat acentesine göre otel misafirlerini bekledikleri şeklinde yanıt verdi. Ancak büyükelçi ve heyeti 2 Ekim'de otele geldiklerinde konaklamalarına izin verilmedi.

KÜBA: UTANÇ VERİCİ

Küba Büyükelçiliği ise bu durum üzerine Japonya Dışişleri Bakanlığı'na bir mektup yazarak otelin davranışının utanç verici olduğunu söyledi.

Mektupta Japonya topraklarında ABD kanunlarının uygulanmasının ülke egemenliğine müdahale anlamına geldiği vurgulandı.

Hilton'un bölge müdürü Emiko Ogami ise, Hilton'un bütün otellerinde ABD yaptırımlarının uygulandığı ülkelerden gelen hükümet ve devlet yetkililerinin konaklamasına izin vermediklerini öne sürüyor. Bu ülkelerin arasında Küba, İran, Kuzey Kore ve Suriye olduğunu belirtiyor.

Ancak Küba Büyükelçiliği'ne göre ise Pereira daha önce aynı otelde Nisan ayında konakladı.

2006 yılında Meksika hükümeti Sheraton'a bağlı bir otele, 16 Kübalı hükümet yetkilisini otelden çıkardıkları için 114 bin dolar ceza vermişti.

2007 yılında ise Hilton tarafından alınan Scandic Edderkoppen adlı Norveçli otel 14 Kübalı hükümet yetkilisinin kalmasına izin vermemiş, dönemin Norveç Dışişleri Bakanı Raymond Johansen, kararın kabul edilemez olduğunu söylemişti.