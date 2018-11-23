Hillary Clinton: Avrupa göçmenlere karşı daha güçlü mesaj vermeli

ABD’nin eski dışişleri bakanı ve eski başkan adayı Hillary Clinton, ABD’de Trump’ın seçilmesine ve İngiltere’nin AB’den çıkış kararı almasına göçmen politikalarının neden olduğunu söyledi. Clinton Avrupa'yı daha güçlü göçmen karşıtı mesaj vermeye çağırdı.

ABD’nin eski dışişleri bakanı ve 2016 seçimlerindeki Demokrat başkan adayı Hillary Clinton, Trump’ın başkan seçilmesine ve İngiltere’nin AB’den çıkış kararı almasına göçmen politikalarının yol açtığını ileri sürdü. Clinton Avrupa’nın “sağ popülizmin yükselişine karşı” göçmenlere karşı daha sert mesajlar vermesi gerektiğini öne sürdü.

İngiliz Guardian gazetesine konuşan Hillary Clinton, Avrupa ülkelerinin liderlerinin “iltica hakkı tanımaya devam edemeyecekleri”ne dair daha güçlü bir mesaj vermeleri gerektiğini söyledi.

'MERKEL CÖMERT VE MERHAMETLİ DAVRANDI'

Clinton, Almanya Başbakanı Angela Merkel’in mülteciler konusunda “merhamet” gösterdiğini söyledi ve bunu takdir ettiğini belirtti. Clinton buna karşın göç meselesinin seçmenleri kızdırdığını ve ABD’de Donald Trump’ın seçilmesine ve İngiltere’de AB’den çıkış kararı alınmasına yol açtığını kaydetti.

Clinton şu ifadeleri kullandı: “Bence Avrupa göçmenlikle başa çıkmak zorunda çünkü kıvılcımı ateşleyen bu. Özellikle Angela Merkel gibi liderlerin çok cömertçe ve merhametli yaklaşımlarına hayranlık duyuyorum ama sanırım Avrupa’nın kendi payına düşeni yaptığını ve artık ‘ilticayı desteklemeye devam edemeyeceğiz’ diye çok açık bir mesaj vermesi gerektiğini söylemek haksız olmaz. Çünkü eğer üstesinden gelemezsek göç sorunu siyasal yapıyı bulandırmaya devam edecek.”

'İNGİLTERE BREXIT'LE KENDİNE ZARAR VERİYOR'

Clinton, İngiltere’nin AB’den çıkışı olan Brexit’i “modern tarihin en büyük kendine ekonomik olarak zarar verme eylemi” olarak tanımlarken, Brexit’e yol açanın büyük ölçüde göç meselesi olduğunu ileri sürdü.

Guardian gazetesi Clinton’un yanısıra eski İtalya Başbakanı Matteo Renzi ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair’le de konuştu. Gazeteye göre üç eski lider de “sağ popülizmin” kimlik meselelerini beslediğini, ayrılıkları abartarak bölücü politikalara yol açtığını ve kriz söyleminin kullanımının arttığını söyledi.