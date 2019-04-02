Helal et satışı mı, Büyükelçiliği taşımak mı?

Arap ülkelerine helal et satan Brezilya, İsrail’le ilişkilerini geliştirecek bir adım olarak elçiliğini Kudüs’e taşıma konusunda zorlanıyor.

Brezilya Devlet Başkanı Jail Bolsonaro, ülkesinin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımayacağını ancak bunun yerine “Brezilya iş ve yatırımlarını geliştirmek için” Kudüs’te bir iş merkezi kurulduğunu duyurdu.

İsrail’e dört günlük bir ziyaret gerçekleştiren Bolsonaro, İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz’ın önceki günkü tweet’ini düzeltecek şekilde bu açıklamayı yaptı. Katz, Brezilya Dışişleri Bakanı Ernesto Faraujo’yla el sıkıştığı bir fotoğrafı paylaşarak, “Kudüs’te bir diplomatik ofis açılışına teşekkürler” yazılı bir tweet atmıştı.

KONU HALA GÜNDEMDE

Brezilya’daki Filistin Büyükelçisi İbrahim Alzeban, Reuters’a yaptığı açıklamada bu konunun hala gündemde olduğunu ancak “Bolsonaro’nun ziyaretinin nasıl geçeceğine bağlı olarak netlik kazanacağını” söyledi. Alzeban, “Biz bu konuya dokunulmamasını ümit ediyoruz” dedi.

Brezilya’nın Eylül ayında iktidara gelen yeni devlet başkanı “Brezilya büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımaya niyetliyiz. İsrail egemen bir ülke ve biz buna saygı duyuyoruz” diye tweet atmıştı. Bolsonaro bu konuyu seçim vaatlerinde de dile getirmişti.

HELAL ET İŞİ RİSKE GİREBİLİR

Ancak, dünyanın en büyük helal et ve tavuk üreticisi konumuna gelen Brezilya’nın bu kararı almasının ekonomik sınırlarının olduğuna dikkat çekiliyor. Brezilya’nın 2020’ye kadar 22 Arap ülkesine, 20 milyar ABD doları tutarında helal et ihraç etmesi bekleniyor ve elçiliğin taşınması bu ticareti olumsuz etkileyebileceğinden bu konuda adım atılması henüz uygun görülmüyor.