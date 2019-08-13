Rusya’da perşembe günü meydana gelen patlamanın ardından ABD Başkanı Trump bir nükleer füze denemesi yapıldığını öne sürdü. Ana akım batı basını da ‘nükleer patlama’ iddiasını desteklemek için bir ailenin mantar biçimini alan alevlere baktığı fotoğrafı servis etti. Oysa sözkonusu fotoğraf 5 Ağustos'ta Sibirya'daki mühimmat patlaması esnasında çekilmişti.

Rusya’nın kuzeybatısındaki Severodvinsk kentinde geçen hafta bir askeri üste füze motoru ünitesinin testi sırasında gerçekleşen patlamanın “nükleer bir patlama” olduğu iddiasına yönelik haberler ana akım batı basınında eski bir görsel ile servis edildi.

Russia Today üç kişilik bir ailenin yüksek bir yerden uzaktaki bir patlamaya baktığı görselin bu ay başında Rusya’nın kuzeyinde Sibirya'da Krasnoyarsk bölgesindeki Açinsk kentinde bir mühimmat deposunda çıkan yangın ve patlamalara ilişkin bir fotoğraf olduğunu vurguladığı haberinde bu fotoğrafın son patlamayla ilgili “nükleer” iddialarını desteklemek için ana akım batı medyası tarafından kullanıldığına dikkat çekti.

Haberde Reuters haber ajansınca 5 Ağustos'ta Açinsk'te çekilen fotoğraftaki aile için “Ana akım medya okurları, hayır bu aile bir nükleer patlamaya bakmıyor” denildi.



Geçen hafta Severodvinsk’teki askeri üste meydana gelen patlamaya ilişkin Rus yetkililerin ayrıntılı bir açıklamaya yer vermemesinin ardından ABD Başkanı Trump Rusya’nın Burevestnik füzesi yani NATO’nun verdiği adla Skyfall füzesi test ettiğini öne sürmüştü.

Associated Press (AP) konuyla ilgili haberinde sözkonusu fotoğrafı kullanmıştı.

Russia Today AP’nin bu fotoğrafı kullanmasının başka bir görsel bulamadığı için ve Sibirya’daki mühimmat patlamasına ilişkin haberinde de aynı fotoğrafa yer verdiği için anlaşılabilir olabileceğini vurgularken, aynı görselin MSNBC ve El Cezire’de ise nükleer iddialarıyla ilgili haberleri güçlendirmek için kullanılmasının manipülasyon olduğunu vurguladı. El Cezire'nin eski görseldeki patlama görüntüsüne zoom yaparak yeniymiş gibi servis etmesi de dikkat çekti.

Russia Today haberinde “Hayır El Cezire, gösterdiğiniz Rus ailesi kentlerindeki nükleer patlamaya bakmıyor. Belirli bir dünya liderinin diyebileceği gibi siz yalan haberlersiniz” ifadelerine yer verildi.