Haydutlukta zirve: Venezuelalı komutana ‘ya Maduro ya ailen’ tehdidi

ABD, Venezuela’da Bolivarcı hükümete bağlılığını açıklayan silahlı kuvvetler mensuplarını aileleriyle tehdit etmeye başladı.

ABD’nin Venezuela’daki darbe girişimine yön verenlerden Florida Senatörü Marco Rubio, Twitter hesabından Venezuela Başkanlık Muhafızı Komutanı Ivan Hernandez’i tehdit etti.

Rubio yaptığı paylaşımda “Ivan Hernandez Venezuela’da önümüzdeki birkaç gün içinde atacağın adımları çok dikkatli düşünmelisin. Çünkü bu adımlar hayatının geri kalanını nasıl geçireceğini belirleyecek. Gerçekten Maduro’ya mı daha yakın olmak istiyorsun yoksa kendi ailene mi?” ifadesini kullandı.

Paylaşıma yapılan yorumlarda "haydutluk", "savaş suçu" tepkisi gösterilirken, birçok kullanıcı Rubio'nun paylaşımını “zarar verme tehdidi” olarak Twitter'a şikayet etti.

.@Ivanr_HD you should think very carefully about the actions you take over the next few days in #Venezuela. Because your actions will determine how you spend the rest of your life.

Do you really want to be more loyal to #Maduro than to your own family?

— Marco Rubio (@marcorubio) 21 Şubat 2019