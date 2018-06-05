Hawai'deki yanardağ patlamasında 120 ev yok oldu

Hawai'de Kilauea Yanardağı'nın patlaması sonucu geçen aydan beri 120'ye yakın evin yok olduğu belirtiliyor.

Hawai'de geçen ay patlayan Kilauea Yanardağı'ndan püsküren lavların şu ana kadar 120'ye yakın evi yok ettiği bildirildi.

Kapoho bölgesinde yaşayan yaklaşık 500 kişinin evlerini terk ettiği tahmin ediliyor. Bölge, kıyıda bulunan ve 1960 yılındaki patlamada lavlar altında kalan bir köyün yanında bulunuyor.

Lavların en son Kapoho yoluna bağlanan otoyol kavşağına ulaştığı belirtiliyor. Lavların bir kısmının küçük boyutlu bir göle dökülüp gölü kuruttuğu gelen bilgiler arasında.

Adada bulunan en büyük turistik mekan olarak bilinen Hawai Yanardağ Ulusal Parkı'nın büyük bir bölümünün toz ve volkanik taş yağmuru nedeniyle kapalı olduğu belirtiliyor.

Kilauea Yanardağı'nda 1983'ten beri düzenli olarak patlama yaşandığı ve 200'den fazla evi yok ettiği biliniyor. Uzmanlar son patlamanın bir öncekilerin devamı niteliğinde mi yoksa yeni bir evre mi olduğu konusunda emin olmadıklarını belirtiyorlar.